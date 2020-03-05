Bolu'da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyede

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2015 yılında polis akademisinden atılan ve ankesörlü telefonlarla örgütün mahrem imamları ile irtibat kurdukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Soruştuma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da olduğu tespit edilen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Oparasyonda gözaltına alınan M.K, E.D, Ö.F.E., B.A., F.A, S.E.T. ve A.E.G. emniyete getirildi. Firari bir şüphelinin ise Japonya'ya kaçtığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-03-05 11:30:31



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