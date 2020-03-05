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Bolu’da, madde bağımlıları deri altına koyulan çiple tedavi oluyor

İHA

Bolu'da, alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları kişiler, uzman hekimler tarafından yapılan operasyonla deri altına yerleştirilen çip sayesinde tedavi oluyorlar.

Bolu’da, madde bağımlıları deri altına koyulan çiple tedavi oluyor

Bolu’da, alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları kişiler, uzman hekimler tarafından yapılan operasyonla deri altına yerleştirilen çip sayesinde tedavi oluyorlar.
Bolu’da, uyuşturucu ve alkol bağımlıların tedavisi için İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 6 ay önce çip tedavisi uygulanmaya başlandı. Genellikle ilaçla tedavi gören hastların ilaç almayı unutmaları yada ilaç almaktan vazgeçmeleri halinde etkili olan çiple tedavi yöntemiyle bugüne kadar 6 kişi tedavi oldu.
Tedaviyle ilgili bilgi veren İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, AMATEM kurucu ve sorumlu hekimi Uzman Doktor Ayşegül Koç,çip tedavisinin, cilt altına küçük bir operasyonla yerleştirilen ve buradan her gün çok küçük miktarda ilacın karışmasıyla oluşturulan bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, “2 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık formları var. Türkiye'de 3 aylık formları bulunmakta. Kişiyi çip takıldıktan sonra her 3 ayda bir, bir yıl boyunca çipin değiştirilmesini öneriyoruz. İhtiyacı olan hastalarda bu süre çok daha uzun olabilir. Çip tedavisi yalnızca eroin bağımlılarında değil, alkol bağımlılarında da kullanılan bir yöntemdir” dedi.
“Uygulamadan önce arındırma tedavisi gerekiyor”
Tedavi uygulanmadan önce bağımlı kişiye öncelikle arındırma tedavisi yapılması gerektiğini söyleyen Koç, “Uygulanan kişilerin çok daha uzun süre tedaviye uyum sağlaması demek. Uzun süre temiz kalmaları ve eroin kullanma ihtimalinin düşük olduğunu göstermiştir. Herkese uygulanmaz öncelikle uzman bir psikiyatrist tarafından kişinin değerlendirilmesi gerekir. Çip takılması için uygun olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılır. Uygulamadan önce en az 7 ya da 10 günlük ayık kalma, temiz kalma süresi mutlaka olmalıdır. Bu nedenle uygulama yapılmadan mutlaka bir arındırma tedavisinin yapılması gerekiyor. Aynı zamanda kişinin AKUT karaciğer hastalığı ya da siroz hastalığının olmaması gerekir. Yine depresif ya da intihar düşüncesi olan kişilerde mutlaka dikkatli kullanılmalı” şeklinde konuştu.
“İstenmeyen yan etkiler çıkabilir”
Tedavinin yan etkilerinin de olduğunu kaydeden Ayşegül Koç, “Genellikle hastalar tedaviye iyi uyum sağlarlar. Bazen istenmeyen yan etkiler ortaya çıkabilir. Örneğin uyku sorunları, baş ağrılar, cilt döküntüleri olabilir. Yine anksiyete belirtileri, huzursuzluk belirtileri, iştahsızlık, mide bulantısı ve enerji kaybı olabilir. Bunun yanında tedavi uygulanan kişilerde standart eroin etkileri görülemeyeceği için kişi iyi bilgilendirilmezse artan dozlarda eroin kullanmasına bağlı aşırı doz yüklenmesi olabilir. Bu nedenle işlem öncesi kişi mutlaka eğitilmeli” ifadelerini kullandı.
“Tek başına yeterli değil”
Ayşegül Koç, çip tedavisinin tek başına yeterli olmadığını söyleyerek, “İyi eğitim almış bir tedavi ekibi önderliğinde bireysel terapi, grup terapisi, aile terapisi ve yaşam beceri eğitiminin birlikte uygulandığı bir tedavi yöntemi olduğu unutulmamalıdır. Çip tedavisi ruhsatlandırılmış, ayaktan ve yataklı alkol madde bağımlılık ve tedavi merkezlerinde uygulanabilen bir yöntemdir. Büyük merkezlerde uzun süredir uygulanmakta. Bizim klinik merkezimizde de biz 6 aydır uyguluyoruz. Şu ana kadar 6 hastaya uyguladık. Uygulanması çok zor bir işlem değil. 510 dakikalık kısa bir işlemle uygulanabiliyor. Yurt dışı ilaç temin listesinde bulunan bir ilaç. O yüzden ilaç fiyatının yüzde 20'sini hastanın ödemesi gerekiyor. Ya da eczacısı ile bu evraklarını iletmesi gerekiyor. İlaç 3 ile 4 hafta içinde temin edilip, ulaştırılabiliyor. Geldikten sonra da 510 dakikalık bir işlemle hastaya yerleştirilebiliyor” dedi.
“1 yıl içinde 3 ayda bir değiştirilmeli”
Hastaya yerleştirilen çipin belirli aralıklarda değiştirilmesi gerektiğini belirten Koç, “Çip tedavisi aldığı süre içinde kişinin vücudunda 3 ay boyunca ilaç olduğu için eroin alsa bile eroinin standart etkilerini göremeyeceği için almayı tercih etmemekte. Bu nedenle çip vücudunda olduğu süre içinde kişi maddeden uzak durmakta. Bu nedenle biz hasta taburcu olduktan sonra 1 yıl içinde 3 ayda bir çipin değiştirilmesini mutlaka öneriyoruz. İhtiyacı olan kişilerde bu süreç çok daha uzun olabilir. İyi eğitim almış bir tedavi ekibiyle bunu yapmaktayız” diye konuştu.

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