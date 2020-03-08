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Bilgisayar monitörü içinde esrar ele geçirildi

DHA

Bilgisayar monitörü içinde esrar ele geçirildi


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş 864 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü hemşire Ö.Ç, (33) adliyeye sevk edildi. 
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. 'Sezar' aramada masaüstü bilgisayar monitörüne tepki verdi. Monitörün içi açıldı. İçerisinde 17 parça halinde 864 gram esrar ele geçirildi. Devlet hastanesinde hemşirelik yapan araç sürücüsü Ö.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-03-08 14:10:22

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