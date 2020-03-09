İdlib şehitleri için Türk bayraklarıyla kaydılar

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, İdlib şehitlerini anmak için yaklaşık 500 tatilci, Türk bayraklarıyla kayak yaptı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan otelde, İdlib şehitleri için anma etkinliği organize edildi. Etkinlik kapsamında kayak pistinde bir araya gelen yaklaşık 500 tatilci, şehitleri anmak için ellerinde Türk bayrağı taşıyarak, kayak yaptı. Kayak yapanların önünde kar motorlarıyla ilerleyenler, 'Şehitlerimizin ruhu şad olsun' yazılı pankartı açtı. Tatilcilerin yoğun katılım gösterdiği anma etkinliği, drone ile havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-03-09 15:06:31



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