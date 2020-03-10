Bolu’da, çalıştıkları bankadan 65 bin lirayı zimmetine geçiren 2 şahsa hapis cezası

Bolu’da, özel bir bankada para nakil aracının güvenlik görevliliğini yapan Şenol Bayram ve Tarık Ak, zimmetlerine 65 bin lira para geçirdiği için 5 yıl 12 ay 15 gün hapis 12 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Olay, 2011 yılında Bolu’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir bankanın ATM’lere para taşıyan aracının özel aracının güvenlik görevliliğini yapan Şenol Bayram ve Tarık Ak, para kasetlerinin mühürlerini kırmadan arka kısmında vidaları tornavida ile açıp 25 bin 500, 21 bin 500, 7 bin 500 ve 10 bin lira parayı zimmetine geçirdi. Olayın banka personelleri tarafından fark edilmesi üzerine Şenol Bayram ve Tarık Ak hakkında “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” suçlaması ile dava açıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Şenol Bayram ve Tarık Ak için cumhuriyet savcısı “Zimmet” suçundan hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti Şenol Bayram ve Tarık Ak’a, 5 yıl 12 ay 15 gün hapis ve 12 bin 500 lira cezasına çarptırdı.

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