Bolu’da, ‘korona virüs’ fırsatçısı satıcılara denetim

Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle özellikle hijyen ve temizlik maddelerindeki fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmek için kent merkezindeki marketlerde denetleme yapıldı.

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle Ticaret İl Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne marketlerin ürün fiyatlarına zam yaptıkları yönündeki şikayetlerde bulunmasının ardından ekipler kent merkezinde bulunan marketlerde denetimlerde bulundu. 4 ayrı ekip halinde kentin farklı mahallelerine dağılarak marketlere giden, özellikle kolonya, temizlik, hijyen ürünleri ve makarna reyonlarındaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek faturalarını incelediler. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Birimine bağlı ekipler ürünleri tek tek kontrol ettiler.

Ekiplerin yaptıkları incelemelerde marketlerdeki ürünlerde yeni fiyat düzenlemelerinin yapılmadığı görüldü. Belediye ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri marketlerin yanı sıra eczane ve medikal malzeme satan iş yerlerinde de denetimlerde bulunarak maske ve hijyen ürünlerinin fiyatlarını inceleyerek stok yapılıp yapılmadığını kontrol ettiler.

Marketlere alışveriş için gelen vatandaşlar, korona virüsünden korktuklarını belirterek, özellikle kolonya almayı tercih ediyor.

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