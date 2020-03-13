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Sepaş Enerji’den Bolu Belediyesine ‘Karbon azaltım’ sertifikası

İHA

Bolu Belediyesi karbon ayak izini azaltmak ve topluma çevre bilinci aşılamak amacıyla "Karbon azaltım sertifikası" alarak Türkiye'de sertifika alan ilk belediye oldu.

Sepaş Enerji’den Bolu Belediyesine ‘Karbon azaltım’ sertifikası

Bolu Belediyesi karbon ayak izini azaltmak ve topluma çevre bilinci aşılamak amacıyla "Karbon azaltım sertifikası" alarak Türkiye'de sertifika alan ilk belediye oldu.
Bolu Belediyesi’nin yıllık elektrik tüketimi nedeniyle oluşan karbon salınımı hesaplanarak verilen belgeyi, Sepaş Enerji Satış Direktörü Cüneyt Kılıçaslan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret ederek takdim etti. Sepaş Enerji’ye teşekkür eden Başkan Özcan, karbon azaltım sertifikasını almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Türkiye’de ilk defa bir belediye karbon azaltım sertifikası alıyor. Bolu Belediyesi olarak böyle bir ilke imza atmamıza vesile olan Sepaş Enerji’ye teşekkür ederiz. Belediyemiz bünyesindeki faaliyetlerimizde karbon salınımını düşürmeye yönelik adımları da beraberinde atacağız. Bu adımımızla birlikte iklim değişikliğine yönelik bilincin yaygınlaşacağına inanıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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