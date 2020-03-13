Bolu’da, yangın sonucu ahşap evde hasar oluştu

Trump bu gece kritik açıklama yapacak

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde çıkan yangın sonucu, 2 katlı ahşap evde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Yeniçağa ilçesi Asilbey mahallesinde, Bahattin Öztoprak’a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenlerden yangın çıktı. Evden gelen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Yeniçağa ve Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, 2 katlı evde maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.