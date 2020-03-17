Otomobilde 13 kilo esrarla yakalanan şüpheli adliyede (2)

EVLİ ÇİFTTEN BİRİ TUTUKLANDI DİĞER SERBEST
Bolu'da, 13 kilo 450 gram esrar ile yakalanan N.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Eşi G.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-03-17 17:10:10
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