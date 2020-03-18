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Bolu'da yurt dışından gelen 235 kişi kontrol altına alındı

İHA

Bolu'da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen 235 kişi kontrol altına alınırken, numune alınan 26 kişiden 24'ünün sonuçları negatif çıktı. Teste gönderilen 2 numunenin ise sonuçları bekleniyor.

Bolu'da yurt dışından gelen 235 kişi kontrol altına alındı

Bolu'da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen 235 kişi kontrol altına alınırken, numune alınan 26 kişiden 24'ünün sonuçları negatif çıktı. Teste gönderilen 2 numunenin ise sonuçları bekleniyor.
Bolu Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü korona virüsüyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, yurt dışından Bolu’ya gelerek hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmayan 235 kişinin kontrol altına alındığı ifade edildi. Bolu'da ayrıca Hastanelere korona virüs şüphesi ile numune alınan 26 kişiden 24'ünün virüs testinin negatif olduğu belirlendi. 2 kişinin ise sonuçları beklendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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