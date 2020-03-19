Bolu yağan karla beyaza büründü

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Bolu kent merkezi gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Bolu'da meteoroloji yetkililerinin uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Bir anda bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Bolu Belediyesi ekipleri ara sokaklarda tuzlama ve küreme çalışmaları yaparken, kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtildi.

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