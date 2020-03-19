Bolu Belediyesinden, korona virüs önlemi

Bolu Belediye Başkanlığı tarafından korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, hizmet binasına giren vatandaşların ellerine kolonya dökülüp, ateşleri ölçülüyor.

Bolu Belediyesi tarafından korona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında bulunan ortak kullanım alanlarının dezenfektesi dışında, belediyenin hizmet binasına giriş çıkışlar teke düşürüldü. Hizmet binasına giren vatandaşları, kapıda karşılayan görevli personel ellerine kolonya döküyor ve ateşler ölçülüyor. Ateşleri 38 derece üzerinde çıkan vatandaşlar ise hastanelere gidilmesi konusunda uyarılıyor.

“Vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz”

Alınan önlemler hakkında konuşan Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, “Korona virüsü için bakanlığımızın aldığı tedbirler ile birlikte bizlerde üzerimize düşen görevi yerimize getiriyoruz. Biliyorsunuz, şehrimizdeki birçok bölgeyi dezenfekte etmekle ilgili çalışmalarımızı yaptık. Camilerimizi, parklarımızı dezenfekte ettik ama Bolu Belediyesi olarak da önlemlerimiz mevcut. Biraz önce gördüğünüz gibi giriş çıkışları teke düşürdük. Burada arkadaşlarımızda, belediyemize gelen herkese kolonya ikram ediyor. Bunun dışında da her giren çıkan arkadaşımızın, vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. 38 derecenin üzerinde çıkan vatandaşlarımızı, hastaneye gitmesi konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

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