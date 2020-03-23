Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi (2)

KOLOMBİYA'DAN GELEN 10 KİŞİ DE YURDA YERLEŞTİRİLDİ
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen çeşitli meslek gruplarından 10 kişi, bu sabaha karşı geldikleri İstanbul´dan sağlık önlemleri alınarak otobüsle Bolu'ya getirildi. 10 kişi, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Gün içinde başka ülkelerden de Türk vatandaşlarının getirilerek yurda yerleştirileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-03-23 11:53:46
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