Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi (2)

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KOLOMBİYA'DAN GELEN 10 KİŞİ DE YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen çeşitli meslek gruplarından 10 kişi, bu sabaha karşı geldikleri İstanbul´dan sağlık önlemleri alınarak otobüsle Bolu'ya getirildi. 10 kişi, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Gün içinde başka ülkelerden de Türk vatandaşlarının getirilerek yurda yerleştirileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-03-23 11:53:46



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