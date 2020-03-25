Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bolu’da, sürücülere ışıklı tabelalardan ‘evde kal’ çağrısı Işıklı tabelalar bu kez korona virüse karşı uyardı

İHA

Bolu'da, D100 karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde bulunan ışıklı tabelalara 'Evde Hayat Var' yazılarak sürücüler korona virüs salgınına karşı uyarılıyor.

Bolu’da, sürücülere ışıklı tabelalardan ‘evde kal’ çağrısı Işıklı tabelalar bu kez korona virüse karşı uyardı

Bolu’da, D100 karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde bulunan ışıklı tabelalara ‘Evde Hayat Var’ yazılarak sürücüler korona virüs salgınına karşı uyarılıyor.
Türkiye’nin önemli karayolu güzergahlarından birisi olan D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde bulunan ışıklı tabelalardan korona virüs salgınına karşı evde kal çağrısı yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan proje kapsamında, sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları gibi konularda uyaran ışıklı tabelalardan bu kez ‘evde kal’ çağrısı yapıldı.
D100 Karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde 6 farklı noktada bulunan ışıklı tabelalara ‘Evde hayat var’ yazılarak, sürücüler korona virüs salgınına karşı uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu Dağı’nda yoğun sis etkili oluyor Sisin etkili olduğu Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda yoğun sis etkili oluyor Sisin etkili ...
(Görüntülü) Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da ...
Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi (2)
YEREL HABERLER Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da öğrenci ...
İsveç’ten gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı
YEREL HABERLER İsveç’ten gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı
Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi
YEREL HABERLER Pakistan'dan getirilen 20 kişi, Bolu'da öğrenci ...
Pakistan’dan gelen 20 kişi Bolu’da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Pakistan’dan gelen 20 kişi Bolu’da karantinaya alındı
(Görüntülü) Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aracının üzerine tabut bağlayıp ...
Aracının üzerine tabut bağlayarak koronavirüse dikkat çekmeye çalıştı, para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Aracının üzerine tabut bağlayarak koronavirüse dikkat ...
Bolu’da, aracına bağladığı tabutla ‘evde kal’ çağrısı yapan sürücüye ceza
YEREL HABERLER Bolu’da, aracına bağladığı tabutla ‘evde kal’ çağrısı ...
Bolu’da, aracına bağladığı tabutla ‘evde kal’ çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Bolu’da, aracına bağladığı tabutla ‘evde kal’ çağrısı ...
Bolu'da evden çıkamayanların yardımına 'Vefa' grubu koşuyor
YEREL HABERLER Bolu'da evden çıkamayanların yardımına 'Vefa' grubu ...
Bolu'da banklar kaldırıldı, sabit olanlara file çekildi
YEREL HABERLER Bolu'da banklar kaldırıldı, sabit olanlara file ...
(Görüntülü) Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da ...
Bolu’da, bank ve oturaklar kaldırıldı
YEREL HABERLER Bolu’da, bank ve oturaklar kaldırıldı
Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi (2)
YEREL HABERLER Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda ...
Kolombiya’dan gelen 10 kişi Bolu’da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kolombiya’dan gelen 10 kişi Bolu’da karantinaya ...
Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda ...
Yunanistan’dan gelen 39 kişi Bolu’da karantina altına alındı
YEREL HABERLER Yunanistan’dan gelen 39 kişi Bolu’da karantina altına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X