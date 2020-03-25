Fransa'dan gelen 138 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) FRANSA'dan getirilen 138 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Fransa'nın Lyon kentinden uçakla İstanbul'a gelen 138 Türk vatandaşı, otobüslerle Bolu'ya getirildi. Yurt dışından gelenler, sağlık kontrolleri yapıldıktan Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu´ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak. Yurda daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Yunanistan'dan 39, Kolombiya'dan 10, Pakistan'dan 20 ve İsveç'ten 23 kişi getirilmişti. Yurtta karantina altında tutulan kişi sayısı böylece 230 oldu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-03-25 14:42:54



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