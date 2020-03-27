Yurt dışından gelenler, Bolu'da yurda yerleştirildi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- KAZAKİSTAN'dan gelen 130, Hong Kong'dan gelen 2 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina süreleri için öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kazakistan'dan 130, Hong Kong'dan 2 Türk vatandaşı, uçakla getirildikleri İstanbul'dan, otobüsler ile Bolu'ya getirildi. 132 Türk vatandaşı, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu´ndaki odalara yerleştirildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı yurda yerleştirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacak.

Yurda daha önce de Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, Pakistan'dan 20, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 22, Ukrayna'dan 34, Bulgaristan'dan 42, Moldova'dan 40 Türk getirilerek yerleştirilmişti. Yurtta kalanların sayısı yeni gelenlerle 530'a yükseldi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-03-27 10:50:20



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