Bolu'da araçlar durdurulup, seyahat edenlerin ateşleri ölçüldü

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik polisleri tarafından durdurulan araçlarda seyahat edenlerin sağlık personeli tarafından ateş ölçümleri yapıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte şehirler arası yolların giriş çıkışlarının bulunduğu 8 noktada yol uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nun Bolu'ya giriş ve çıkışlarında bekleyen polis ekipleri, yolların her 2 güzergahında da araçları durdurdu. Araçlarda bulunanlara önce polis tarafından, sağlık personellerinin ateş ölçümü yapacağı söylendi. Daha sonra sağlık personelleri araçlarda bulunan kişilerin ateş ölçümlerini yaptı. Uygulama kapsamında yüksek ateşli kimseye rastlanmadı.

Araçlarda bulunanlar, zorunlu olmadıkça şehirler arası seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı. Vatandaşlar ise alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-03-29 14:30:45



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