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Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür eden öğrencinin babası dolandırıcılıktan tutuklandı

İHA

Bolu'da karantina altında kaldıkları yurtta Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden öğrencilerden Mehmet Nuri M.'nin babası, oğlunu adliyede beklediği sırada dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür eden öğrencinin babası dolandırıcılıktan tutuklandı

Bolu’da karantina altında kaldıkları yurtta Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür eden öğrencilerden Mehmet Nuri M.'nin babası, oğlunu adliyede beklediği sırada dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Korona virüs salgını sonrasında yurt dışından getirilerek Bolu’da bulunan öğrenci yurduna yerleştirilen 3 öğrenci sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaret ve küfür etmeleri sonrasında gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 genç, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öğrencilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği sırada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri şahısların adliyede bulunan aileleri üzerinde Genel Bilgi Taraması yaptı. Yapılan tarama sonucunda, canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür eden Mehmet Nuri M. isimli gencin babası Mehmet Veysi M. hakkında arama kararı olduğu ve “Bilişim sistemleri kredi veya banka kurumlarını kullanarak dolandırıcılık” suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
TEM ekipleri tarafından adliyede gözaltına alınan Mehmet Veysi M., ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mehmet Veysi M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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