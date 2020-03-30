Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede (3)

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişiden, Mehmet Nuri Meygil ve Murat Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öğrenci M.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-03-30 21:15:16
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