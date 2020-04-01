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Bolu Valisi Ahmet Ümit, kontrol noktalarını inceledi

İHA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs (COVID19) mücadele kapsamında görev alan birimleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kontrol noktalarını inceledi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs (COVID19) mücadele kapsamında görev alan birimleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit beraberinde İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol, emniyet ve sağlık çalışanları ile birlikte Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali, şehirde çeşitli noktalarında kurulan uygulama noktaları ile Tokadi Hayrettin Yurdu’nu ziyaret ederek hem çalışmalar hakkında bilgiler aldı, hem de vatandaşlarla sohbet ederek alınan tedbirler ile ilgili düşüncelerini sordu.
Vali Ümit ve beraberindeki heyet ilk olarak Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde seyahat acentelerini, Sağlık Kurulu ve Seyahat İzin Belgesi birimlerini ziyaret ederek, iş ve işlemler hakkında görevlilerden bilgiler aldı.
24 saat esasına göre çalışan ekipler ile bir araya gelen Vali Ümit, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin belirlenen kurallar içinde, izin verilen yolculara yönelik gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi ve seyahat edecek olan vatandaşlarla da sohbet etti.
Vali Ümit, daha sonra ise şehrin değişik noktalarında görev yapan emniyet asayiş noktalarını ziyaret etti.
“Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını ve sabırlarını bekliyoruz”
Burada uygulama yapan emniyet mensupları ve onlarla koordineli bir şekilde çalışıp durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşlerini ölçen sağlık çalışanları ile bir araya gelen Vali Ümit, ekiplere özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, “Bu çalışmalar bir seferberlik halidir. İnşallah devlet millet el ele vererek bu sorunu ortadan kaldıracağız. Bu süreçte çalışanlarımızdan gayret, vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını ve sabırlarını bekliyoruz” dedi.
Uygulama noktalarında durdurulan vatandaşlarla da konuşan Vali Ümit, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla uygulamaların yapıldığını dile getirerek, alınan kurallara mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti.
“Her önlemimiz vatandaşlarımızın sağlığı için”
Vali Ümit ziyaretlerine Tokadi Hayrettin yurdu ile devam ederken buradaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Karantina altındaki vatandaşların yer aldığı yurtta incelemelerde bulunan Vali Ümit, tüm çalışanlara emekleri için teşekkür ederken, Tokadi Hayrettin Yurdunda karantinada bulunan vatandaşlar, Vali Ahmet Ümit’e, devletin kendilerine gösterdiği hizmet ve şefkatten dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini belirttiler. Yoğun alkışlarıyla da kutladılar.
Vatandaşlara seslenen Vali Ümit, “Her önlemimiz vatandaşlarımızın sağlığı için. Bizlere gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum, sağ olun var olun. İnşallah en kısa zamanda daha sağlıklı günlerde hep beraber görüşeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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