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Yanına gidemedikleri dedelerine jandarmayla mektup gönderdiler

İHA

Bolu'da korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan dedelerini özleyen iki kız kardeş, yalnız olmadığını anlatmak istedikleri dedelerine mektup yazdı. Jandarma ekibi, yaşlı adamın evine kadar giderek mektubu teslim etti.

Yanına gidemedikleri dedelerine jandarmayla mektup gönderdiler

Bolu’da korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan dedelerini özleyen iki kız kardeş, yalnız olmadığını anlatmak istedikleri dedelerine mektup yazdı. Jandarma ekibi, yaşlı adamın evine kadar giderek mektubu teslim etti.
Bolu merkeze bağlı Kuruçay Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Gülizar ve 6 yaşındaki Medine Özcan, korona virüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkması yasak olan ve bu nedenle bir araya gelemedikleri dedelerine mektup yazdı. İki kardeş özlemlerini dile getirdikleri mektubu jandarma aracılığıyla Dodurga Mahallesi'nde oturan dedeleri Dursun Dikmen’e göndermeye karar verdi.
Kız kardeşler, evlerine yakın mesafede bulunan İl Jandarma Komutanlığına giderek mektubun dedelerine ulaştırılmasını istedi. Jandarma ekipleri miniklerin ricasını geri çevirmedi. Jandarma ekibi mektubu teslim alarak iki kardeşe çikolata ile jandarmanın faaliyetlerini anlatan dergiler hediye etti. Jandarma ekipleri, iki kardeşi korona virüsle mücadele için evden çıkmamaları ve ellerini sık sık yıkamaları konusunda uyardı.
Dodurga Mahallesi'nde oturan Dursun Dikmen'in evine giden jandarma ekipleri, yaşlı adama torunlarının yolladığı mektubu teslim etti. Mektubu alınca duygu dolu anlar yaşayan Dikmen, "Devletimiz milletimiz var olsun. Telefonda görüştük. 'Dede seni çok özledik' dediler. 'Korona virüs nedeniyle gelemiyorum' dedim. 'Ne yapmamız gerekiyor' dediler. 'Mektup yazın, jandarmanın karşısındasınız, onlara verin onlar bana ulaştırır' dedim" diye konuştu.
Jandarma ekipleri, yaşlı adama mektubu verdikten sonra dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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