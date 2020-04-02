Bolu’da, yanan araç küle döndü

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Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde seyreden araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, gece saatlerine TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Tuncay Özyavuz idaresindeki 34 V 5830 plakalı araçta, henüz belirlenemeyen nedenlerden yangın çıktı. Aracındaki alevleri fark eden Tuncay Özyavuz, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araç kullanılmaz hale geldi.

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