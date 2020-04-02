Dedelerine yazdıkları mektubu jandarma ulaştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dedelerine yazdıkları mektubu jandarma ulaştırdı

DHA

Dedelerine yazdıkları mektubu jandarma ulaştırdı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da Gülizar (10) ve Medine Özcan (6) kardeşlerin, koronavirüs salgını nedeniyle görüşemedikleri dedeleri Dursun Dikmen'e (67) yazdığı mektubu, jandarma ulaştırdı. Jandarma ekipleri dışarı çıkması yasak olan Dikmen'e, bir ihtiyacı olması halinde aramasını söyledi.
Kuruçay Mahallesi'nde oturan Gülizar ve Medine Özcan kardeşler, koronavirüs salgını nedeniyle görüşemedikleri dedelerini özledi. Kardeşler, dedelerine, özlemlerini dile getirdikleri bir mektup yazdı. Dedelerinin risk grubunda olduğunun farkında olan kız kardeşler, yazdıkları mektubu jandarma aracılığıyla dedelerine iletmeye karar verdi. Gülizar ve Medine kardeşler, evlerinin yakınında bulunan Bolu Jandarma Komutanlığı´nda görev yapan jandarma ekiplerine durumu iletti. Mektubu yerine ulaştıracaklarını ifade eden jandarma ekipleri, iki kardeşe çikolata ile jandarmanın faaliyetlerini anlatan dergiler hediye etti. Ekipler ayrıca, küçük kızlara koronavirüsten korunmak için tavsiyelerde bulundu.
`KORONAVİRÜS NEDENİYLE GELEMİYORUM´
Dodurga Mahallesi'nde oturan Dursun Dikmen'in evine giden jandarma ekibi, torunlarının yazdığı mektubu teslim etti. Dursun Dikmen, mektubun kendisine ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Devletimiz milletimiz var olsun. Telefonda görüştük. 'Dede, seni çok özledik.' dediler. 'Koronavirüs nedeniyle gelemiyorum' dedim. 'Ne yapmamız gerekiyor?' dediler. 'Mektup yazın, jandarmanın karşısındasınız, onlara verin onlar bana ulaştırır' dedim" diye konuştu.
Jandarma ekipleri, 65 yaşın üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Dursun Dikmen'e bir ihtiyacı olduğunda kendileriyle irtibata geçmesini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-04-02 14:15:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da, yanan araç küle döndü
YEREL HABERLER Bolu’da, yanan araç küle döndü
Yanına gidemedikleri dedelerine jandarmayla mektup gönderdiler
YEREL HABERLER Yanına gidemedikleri dedelerine jandarmayla mektup ...
(Görüntülü) Bolu'da, Covid-19 Psikososyal Destek Hattı kuruldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bolu'da, Covid-19 Psikososyal Destek ...
Bolu'da karantina yurdundaki kişilerden teşekkür mektubu
YEREL HABERLER Bolu'da karantina yurdundaki kişilerden teşekkür ...
Bolu'da, 'Covid-19 Psikososyal Destek Hattı' kuruldu
YEREL HABERLER Bolu'da, 'Covid-19 Psikososyal Destek Hattı' kuruldu
Bolu’da, 6 eve girerek hırsızlık yapan 4 şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da, 6 eve girerek hırsızlık yapan 4 şahıs ...
Bolu’da evde kalan vatandaşlara telefonla psikolog desteği
YEREL HABERLER Bolu’da evde kalan vatandaşlara telefonla psikolog ...
Bolu Valisi Ahmet Ümit, kontrol noktalarını inceledi
YEREL HABERLER Bolu Valisi Ahmet Ümit, kontrol noktalarını inceledi
Bolu’da, ormanlık alanda heyelan meydana geldi
YEREL HABERLER Bolu’da, ormanlık alanda heyelan meydana geldi
Karadere suları 8-9 ay içinde Bolu’ya ulaşacak
YEREL HABERLER Karadere suları 8-9 ay içinde Bolu’ya ulaşacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X