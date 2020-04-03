Kamyonlardan kaçak tütün, sigara ve maskeler çıktı; 2 kişi gözaltında



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'da, jandarmanın durdurduğu 2 kamyonda yapılan aramada, kaçak tütün ve sigaralar ile 4 bin cerrahi maske ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kamyon içinde kaçak tütün ve sigaralar ile cerrahi yüz maskesi taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Dörtdivan ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde 2 kamyonu durdurarak, arama yaptı. Arama sonucu kaçak olan 3 ton 91 kilo tütün, 60 kilo pipo tütünü ve 2 bin 170 paket sigara ile 4 bin cerrahi yüz maskesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-04-03 15:30:51



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