Bolu’da kumarhaneye çevrilen eve operasyon: 6 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bolu’da kumarhaneye çevrilen eve operasyon: 6 gözaltı

İHA

Bolu'da korona virüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatılmasının ardından kumarhaneye çevrilen bir eve yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiye toplam 7 bin 500 lira para cezası kesildi.

Bolu’da kumarhaneye çevrilen eve operasyon: 6 gözaltı

Bolu’da korona virüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatılmasının ardından kumarhaneye çevrilen bir eve yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiye toplam 7 bin 500 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kahvehane ile kıraathanelerin kapanmasının ardından Bolu’da bazı vatandaşların evlerini kahvehaneye çevirerek kumar oynattığı tespit edildi. Semerkant Mahallesi'nde E.C. isimli şahsın evinde kumar oynattığının belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi kumar oynadığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler masadaki paralara ve oyun kağıtlarına el koyarak, ev sahibi ve kumar oynayan 5 kişiye toplam 7 bin 500 lira para cezası kesti. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 6 kişi hakkında korona virüs tedbirlerine karşı alınan kararlara aykırılıktan da ceza verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da 'plaka' numarasına göre 'koronavirüs' önlemi
YEREL HABERLER Bolu'da 'plaka' numarasına göre 'koronavirüs' önlemi
Bolu’da, ilçeler ve köyler arası gidiş gelişler yasaklandı
YEREL HABERLER Bolu’da, ilçeler ve köyler arası gidiş gelişler ...
Bolu'da semt pazarında maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Bolu'da semt pazarında maske dağıtıldı
Bolu’da, pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu
YEREL HABERLER Bolu’da, pazar girişi yerlerine kontrol noktası ...
Kamyonlardan kaçak tütün, sigara ve maskeler çıktı; 2 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Kamyonlardan kaçak tütün, sigara ve maskeler çıktı; 2 ...
Bolu'da cezaevi personeli, yurtlarda kalacak
YEREL HABERLER Bolu'da cezaevi personeli, yurtlarda kalacak
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
YEREL HABERLER Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Dağı’nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor Sisin etkili olduğu Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor Sisin ...
Bolu’da, kaçak tütün ve cerrahi maske operasyonu
YEREL HABERLER Bolu’da, kaçak tütün ve cerrahi maske operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X