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Bolu'da sıkı tedbirler alındı, cadde ve sokaklar boş kaldı

DHA

Bolu'da sıkı tedbirler alındı, cadde ve sokaklar boş kaldı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin koronavirüs salgınına yönelik aldığı ek tedbirlerin uygulanmaya başlanmasıyla kentin cadde ve sokakları boş kaldı.
Vali Ahmet Ümit başkanlığında dün toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlerin kapsamını genişletti. Salgının yayılmasını önlemek için il genelinde, ilçeler ve köyler arası ulaşıma yasak getirildi. İnsan yoğunluğunun olduğu İzzet Baysal ile Cumhuriyet caddelerine çıkışlar yasaklandı. Kentte ayrıca hususi ve kamu araçları istisna olmak üzere plakası tek rakamla biten araçlar ayın tek sayılı günleri, plakası çift rakam ile biten araçların da ayın çift sayılı günlerinde dışarı çıkmasına karar verildi. Vatandaşların yaylalara çıkmaları da yasaklandı. 
YASAKLAR UYGULANDI, SOKAKLAR BOMBOŞ KALDI 
Alınan yeni tedbirler, bugün itibariyle hayata geçirildi. Kentin cadde ve sokakları boş kaldı. Şehir içi trafikte ise araç yoğunluğu iyice azaldı. İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddelerinin girişlerinde polis ekipleri önlem aldı. Zorunlu olmadıkça caddelere girişlere izin verilmedi. Kentteki esnaf da büyük ölçüde kepenk kapattı. Polis sık sık anons yaparak sokaklarda bulunan az sayıdaki vatandaşı uyardı.
Ayrıca kentte ilçelere gidiş gelişleri engellemek için de polis ve jandarma ekipleri tarafından güzergahlar üzerinde önlemler alındı. Bunun yanı sıra polis ekipleri, bugün trafiğe çıkması yasak olan çift rakamlı araçlara yönelik de denetim yaptı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-04-05 14:03:13

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