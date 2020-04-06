Bolu'da karantina süreleri dolanlar alkışlarla uğurlandı

<br>Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,(DHA)BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri yurtta karantina süreleri dolan 30 kişi, evlerine gönderildi. Yurttan ayrılanları halen karantina altında olanlar, pencerelere çıkarak alkışlarla uğurladı. <br>Türkiye'ye 23 Mart günü yurt dışından getirilenler, 14 günlük karantina süreleri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içinde Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.<br>Yaklaşık 600 kişinin kaldığı yurtta, aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin de bulunduğu 30 kişinin karantina süresi doldu. 30 kişi, bugün evlerine gönderildi.<br>Bazıları tahsis edilen otobüslerle memleketlerine doğru yola çıkarken, bazıları da gelen yakınlarının özel araçlarıyla yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılanları, karantinaları sürenler ise pencerelere çıkarak, alkışladı.<br>Halen yurtta olanların, 14 günlük karantina süreleri dolduktan sonra sağlık kontrolünden geçirileceği ve belli aralıklarla 10 Nisan gününe kadar evlerine gönderileceği öğrenildi<br>DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT<br>2020-04-06 17:12:13<br>
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