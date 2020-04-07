Bolu'da karantina yurdunda kalan 29 kişi evlerine gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bolu'da karantina yurdunda kalan 29 kişi evlerine gönderildi

DHA

Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,(DHA)BOLU'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle yurda yerleştirilen 29 kişi karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi. Türkiye'ye 24 Mart günü yurt dışından getirilenler, 14 günlük karantina süreleri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içindeki Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalan yaklaşık 600 kişiden 29'unun 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 29 kişi evlerine gönderildi. Bazı vatandaşlar, kendi imkanları ile memleketlerine dönerken, bazıları da Bolu AFAD...

Bolu'da karantina yurdunda kalan 29 kişi evlerine gönderildi

<br>Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,(DHA)BOLU'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle yurda yerleştirilen 29 kişi karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.<br>Türkiye'ye 24 Mart günü yurt dışından getirilenler, 14 günlük karantina süreleri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içindeki Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalan yaklaşık 600 kişiden 29'unun 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 29 kişi evlerine gönderildi. Bazı vatandaşlar, kendi imkanları ile memleketlerine dönerken, bazıları da Bolu AFAD İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen otobüslerle Ankara, Konya, İzmir, Antalya, Denizli ve Aydın'a gönderildi. Dün aynı yurtta kalan 30 kişi evlerine gönderilmişti. Yurtta kalanların 10 Nisan'a kadar belirli aralıklarla yurttan çıkış yapacakları öğrenildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-04-07 13:05:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bolu'da karantina yurdunda kalan 29 kişi evlerine gönderildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bolu'da karantina yurdunda kalan 29 kişi ...
Bolu Belediyesi’nden 4 bin 750 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Bolu Belediyesi’nden 4 bin 750 aileye gıda yardımı
Bolu’da, karantina sürecini tamamlayan 29 kişi evlerine döndü
YEREL HABERLER Bolu’da, karantina sürecini tamamlayan 29 kişi ...
(Görüntülü) İşçi emeklisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 45 bin TL bağış 
YEREL HABERLER (Görüntülü) İşçi emeklisinden Milli Dayanışma ...
İşçi emeklisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 45 bin TL bağış
YEREL HABERLER İşçi emeklisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 45 ...
(Görüntülü) Bolu'da karantina süreleri dolan 30 kişi yurttan ayrıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bolu'da karantina süreleri dolan 30 kişi ...
Bolu'da karantina süreleri dolanlar alkışlarla uğurlandı
YEREL HABERLER Bolu'da karantina süreleri dolanlar alkışlarla ...
Bolu’da, karantina süreci tamamlanan 30 kişi tahliye edildi
YEREL HABERLER Bolu’da, karantina süreci tamamlanan 30 kişi tahliye ...
(Görüntülü) Bolu'da koronavirüs önlemlerinde 'plaka' denetimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bolu'da koronavirüs önlemlerinde 'plaka' ...
Bolu'da 'plaka' denetimi
YEREL HABERLER Bolu'da 'plaka' denetimi
Bolu’da, arabasını ve deposunu satan yaşlı adam 45 bin lira bağış yaptı Hayatta kimsesi olmayan Durmuş Türkan’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek
YEREL HABERLER Bolu’da, arabasını ve deposunu satan yaşlı adam 45 ...
(Görüntülü) Bolu'da sıkı koronavirüs tedbirleri hayata geçti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bolu'da sıkı koronavirüs tedbirleri ...
Bolu'da sıkı tedbirler alındı, cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Bolu'da sıkı tedbirler alındı, cadde ve sokaklar boş ...
Bolu’da iki cadde yayalara kapatıldı
YEREL HABERLER Bolu’da iki cadde yayalara kapatıldı
Bolu’da kumarhaneye çevrilen eve operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu’da kumarhaneye çevrilen eve operasyon: 6 gözaltı
Bolu'da 'plaka' numarasına göre 'koronavirüs' önlemi
YEREL HABERLER Bolu'da 'plaka' numarasına göre 'koronavirüs' önlemi
Bolu’da, ilçeler ve köyler arası gidiş gelişler yasaklandı
YEREL HABERLER Bolu’da, ilçeler ve köyler arası gidiş gelişler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X