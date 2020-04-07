(Görüntülü) Bolu'da karantina yurdunda kalan 29 kişi evlerine gönderildi

<br>BOLU'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle yurda yerleştirilen 29 kişi karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.<br>Türkiye'ye 24 Mart günü yurt dışından getirilenler, 14 günlük karantina süreleri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içindeki Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalan yaklaşık 600 kişiden 29'unun 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 29 kişi evlerine gönderildi. Bazı vatandaşlar, kendi imkanları ile memleketlerine dönerken, bazıları da Bolu AFAD İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen otobüslerle Ankara, Konya, İzmir, Antalya, Denizli ve Aydın'a gönderildi. Dün aynı yurtta kalan 30 kişi evlerine gönderilmişti. Yurtta kalanların 10 Nisan'a kadar belirli aralıklarla yurttan çıkış yapacakları öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bolu <br>2020-04-07 13:57:35<br>

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