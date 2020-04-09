(Görüntülü) Bolu'da karantina yurdunda kalan 140 kişi daha evlerine gönderildi

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda yerleştirilen 140 kişi daha, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.<br>Yurt dışından gelen yaklaşık 600 kişi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurduna yerleştirilmişti. Yurtta kalanlardan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 140 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri de negatif çıkan 140 kişi, otobüslerle memleketlerine gönderildi. Geçen günlerde karantina süreleri dolan 208 kişi evlerine gönderilirken, yurtta kalan diğer kişiler 10 Nisan gününe kadar evlerine gönderilmeye devam edecek.DHA-Genel Türkiye-Bolu <br>2020-04-09 13:55:13<br>

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