(Görüntülü) Evde kumar oynayan 8 kişiye 3'er bin TL ceza

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BOLU'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda kumar oynayan 8 kişiye 3'er ben TL para cezası kesildi.<br>Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde bir eve baskın düzenledi. Operasyonda, evin farklı odalarındaki masalarda içki ve sigara içerek, kumar oynayan 8 kişi suçüstü yakalandı. Kumar malzemelerine el koyulurken, evde bulunan 8 kişiye, 'Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 24 bin liralık para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu <br>2020-04-12 11:28:31<br>

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