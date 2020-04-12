Karantinaya alınan ailesini göremediğini iddia edip intihara kalkıştı

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<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU´da işçi olarak çalışan Hasan M. (42), Zonguldak'ta karantinada olduğunu söylediği ailesini göremediğini iddia ederek inşaat halindeki binanın çatısında intihara kalkıştı. Polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirilen Hasan M., hastaneye kaldırıldı.<br>Olay, saat 20.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi´nde meydana geldi. Hasan M., Zonguldak´ta karantina altına alınan ailesini göremediğini iddia ederek inşaat halinde bulunan 6 katlı binanın çatısına çıktı. Hasan M.´yi çatıda görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Polis, Hasan M.´yi yaklaşık 1 saatlik görüşme sonucu ikna etmeyi başardı. Çatıdan indikten sonra fenalaşan Hasan M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-04-12 22:22:42<br>

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