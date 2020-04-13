Bolu’da öğretmenler sağlık çalışanları için tıbbi kalkan üretti

Bolu’da Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, ürettikleri 100 adet tıbbi kalkanı, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri Ayşe Çevirgen ve Sevinç Demir Tümen başta olmak üzere sağlık çalışanlarının hastalardan numune alırken entübe sırasında koruma amaçlı kullanmaları için kalıplarını hazırlayarak ürettikleri tıbbi kalkanlar, Bolu'da ki hastanelere teslim edildi. İlk olarak 100 adet üretilen kalkanlar sağlık çalışanları tarafından kullanılmaya başlandı. Üretimin devam ettiği hazırlanan kalkanların hastanelerin ihtiyacı olduğu sürece hazırlanmaya devam edeceği belirtildi.

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