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Bolu’da 84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

İHA

Bolu'da, ailesinin haber alamadığı 84 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.

Bolu’da 84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Bolu’da, ailesinin haber alamadığı 84 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.
Olay, saat 16.15 sıralarında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Karakaya (84) isimli vatandaştan uzun süre haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.
Korona virüs salgını nedeniyle özel kıyafetlerle Karakaya’nın yaşadığı daireye giren polis ekipleri, şahsın yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk belirlemelere göre, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Karakaya’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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