Yalnız yaşayan adam, evinde ölü bulundu

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da Mehmet Karakaya (84), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Karakaya'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.<br>Olay, saat 16.00 sıralarında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak´ta meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Mehmet Karakaya´dan haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine eve 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Kapıyı açan polis ekipleri, Mehmet Karakaya´nın salonda cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Karakaya'nın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Karakaya´nın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-04-13 19:14:02<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-