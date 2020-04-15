Çalınan bateriyi bulan polislere, gitarla şarkılı teşekkür (2)

<br>ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER<br>Bolu'da, girdikleri evden çaldıkları bateriyi satmaya çalışırken, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan G.U.T. (18), O.A. (20) ve M.C. (14), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-04-15 14:42:00<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.