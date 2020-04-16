Bolu’da yasağa uymayan göçmenler terasta toplu namaz kıldı

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Bolu’da, korona virüs sonrası uygulanan yasaklara uymayan bir grup göçmen, apartmanın terasında bir araya gelerek toplu namaz kıldı.

Bolu’da, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında cemaat şeklinde namaz kılınmasının yasaklanması ve sosyal mesafe uyarısına rağmen, 20 kişilik göçmen grubu bir apartmanın terasında toplandı. Terasa çıkan göçmenlerin bir bölümü cemaat halinde namaz kılarken, diğerleri ise tıbbi koruyucu maske kullanmayarak sosyal mesafe kuralına uymadan sohbet etti.

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