(Görüntülü) Bolu'da koronavirüs tedbirleri sürüyor

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BOLU?da koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarını oluşturan 8 farklı noktada durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların ateşleri ölçüldü.<br>Bolu?da koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarındaki 8 farklı noktada polis tarafından durdurulan araçlarda bulunanların sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü. Ateşi 38 derecenin üzerinde çıkan vatandaşlara hastaneye gitmeleri gerektiği söylendi. Polis ekipleri de araçlarda bulunanları mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. DHA-Genel Türkiye-Bolu <br>2020-04-17 16:51:59<br>

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