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Bolu’da semt pazarında sosyal mesafe kuralına uyuluyor

İHA

Bolu’da semt pazarında sosyal mesafe kuralına uyuluyor

Bolu’da, kurulan semt pazarlarında esnaflar, açtıkları tezgahlar arasında 3 metrelik mesafe bırakarak sosyal mesafe kuralına uyuyor.
Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında pazar esnafı kendi önlemlerini alıyor. Bolu Manav ve Pazarcılar Odası tarafından alınan karar doğrultusunda esnaflar, açtıkları tezgahların arasına 3’er metrelik mesafe bırakıyor. Pazar alanlarında Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve oda yetkilileri tarafından esnafların sık sık ateş ölçümleri yapılıyor. Alınan önlemler hakkında bilgi veren Bolu Manav ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, “Oda olarak biz gerekli tedbirleri her geçen gün almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Esnafımız, açtıkları tezgahların arasına 3 metrelik boşluk bırakarak sosyal mesafe kuralına uyuyor. Öte yandan sürekli olarak ateş ölçümleri yapılıyor. Bununla beraber hiçbir esnafımız eldiven ve maskesiz çalışmıyor. Pazar girişlerinde de gelen vatandaşlarımıza dezenfektan sıkıyoruz ve maske veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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