Koronavirüsü yenen sağlık müdürlüğü personeli, alkışlarla taburcu edildi

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, koronavirüs tedavisi tamamlanan İl Sağlık Müdürlüğü personeli Veysi Aktürk (47), sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.<br>Refika Baysal Toplum Sağlık Merkezi´nde memur olarak çalışan Veysi Aktürk, yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs bulguları üzerine Aktürk'e yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Veysi Aktürk, tedaviye alındığı Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde 13 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Aktürk, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.<br>Sağlığına kavuşan Aktürk, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Tedavi gördüğüm fizik kedavi hastanesinden bugün taburcu oldum. Koranayı sadece ben değil hep birlikte yendik, birlikte başardık ve yine diyorum ki panik yok, ümitsizlik yok, ölmek yasak. Hep birlikte başaracağız Türkiye" paylaşımında bulundu.<br>DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-04-19 17:37:36<br>

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