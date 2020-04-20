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Bolu’da trafik kazası: 1 ölü Tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada, hayatını kaybeden yayaya kimin çarptığı anlaşılamadı

İHA

Bolu'da, hafif ticari araç ve tırın karıştığı trafik kazasında yolun karşısına geçmek isterken araçlarından birisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yaşlı adama çarpan aracın belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bolu’da trafik kazası: 1 ölü Tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada, hayatını kaybeden yayaya kimin çarptığı anlaşılamadı

Bolu’da, hafif ticari araç ve tırın karıştığı trafik kazasında yolun karşısına geçmek isterken araçlarından birisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yaşlı adama çarpan aracın belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaza, 11.30 sıralarında D100 karayolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Fahri Şanlı idaresindeki 55 BCZ 56 plakalı tır, aynı yöne giden Cavit Karabostan yönetimindeki 14 AR 174 plakalı hafif ticari araca çarptı. Trafik kazasının meydana geldiği sırada araçlardan biri yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Karabulut (80) isimli yayaya çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ahmet Karabulut, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Karabulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücüler inkar etti
Kazaya karışan hafif ticari araç ve tır sürücüleri Ahmet Karabulut’a çarpmadıklarını söyledi. Sürücülerin karşılıklı olarak birbirlerini suçlaması üzerine polis ve jandarma ekipleri her iki araçta da inceleme yaptı. Ekipler, yayaya kimin çarptığının belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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