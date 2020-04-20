Kaza yapan araçların çarptığı yaya yaralandı (2)- Yeniden

<br>'Kaza yapan araçların çarptığı yaya yaşamını yitirdi' haberini, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz.YENİDEN<br>---------------Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, D-100 karayolunda TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Karabulut'a (80) çarptı. Kazada Karabulut yaralanırken, sürücüler yaşlı adama kimin çarptığı konusunda birbirlerini suçladı. <br>Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 karayolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Fahri Şanlı yönetimindeki 55 BCZ 56 plakalı TIR, aynı yöne giden Cavit Karabostan yönetimindeki 14 AR 174 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bu sırada araçlardan biri, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Karabulut'a çarptı. Ağır yaralanan Ahmet Karabulut kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedaviye alındı. <br>İfadeleri alınan her iki araç sürücüsü, Karabulut'un yaralanmasıyla ilgili suçu birbirine attı. Jandarma yayaya kimin çarptığını belirlenmesi için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-04-20 15:57:34<br>

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