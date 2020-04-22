Bolu'da kamyonette 332 gram esrar ele geçirildi

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM Otoyolunda polisin bir kamyonette yaptığı aramada, 332 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde yaptığı uygulamada bir kamyoneti durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 332 gram esrar ele geçirildi. Kamyonetin sürücüsü M.T. (44) ve yanındaki Ö.S. (25) gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-04-22 11:37:00<br>
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