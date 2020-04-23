Bolu’da korona virüsü yenen 5 kişi taburcu edildi

Bolu’da korona virüs tedavileri tamamlanan 1’i sağlık personeli olmak üzere 5 kişi, alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
Bolu’da 1’i sağlık personeli olmak üzere 5 kişi, kuru öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Gerede Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesine başvurdu. Vatandaşların korona virüs belirtileri taşıması nedeniyle test yapıldı. Yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine 5 vatandaşın da tedavisine başlandı. Yaklaşık 14 gün süren tedavi sürecinin ardından 5 vatandaşa yapılan korona virüs testleri negatif sonuç verdi. Virüsü yenen 5 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Taburcu olan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına “İyi ki varsınız” diyerek teşekkür ettiler.
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