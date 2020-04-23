Bolu'da 20 kişiyle 23 Nisan kutlaması

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<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU´da, TBMM´nin kuruluşunun 100´üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yalnızca 20 kişinin katıldığı törende, sosyal mesafe kuralına da özen gösterildi.<br>Bolu´da, TBMM´nin kuruluşunun 100´üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Anıt Park´ta tören düzenlendi. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürlerinden oluşan 20 kişinin katıldığı törende, Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Sosyal mesafe kuralına özen gösterilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-04-23 10:56:35<br>

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