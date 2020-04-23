7 yaşındaki Saliha, kumbarasındaki 100 lirayı kampanyaya bağışladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, 7 yaşındaki Saliha Dursun kumbarasında biriktirdiği 100 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası´na bağışladı.<br>Borazanlar mahallesi Sarmaşık sokakta yaşayan Saliha Dursun, kumbarasında biriktirdiği parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istedi. Dursun, kumbarasındaki 100 lirayı evlerine gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit'e teslim etti. Saliha, "Bizim de millete bir faydamız olsun diye harçlıklarımı bağışladım" derken, para kampanya hesabına yatırıldı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-04-23 14:42:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.