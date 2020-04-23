Suudi Arabistan’dan Bolu’ya getirilen 295 kişi yurda yerleştirildi

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Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye getirilen 295 Türk vatandaşı, Bolu’da 14 gün boyunca karantinada kalacakları öğrenci yurduna yerleştirildi.



Suudi Arabistan’da yaşayan ve Ramazan ayını Türkiye’de geçirmek isteyen 295 Türk vatandaşı, akşam saatlerinde uçakla İstanbul Yeni Havaalanı’na getirildi. Havaalanında ilk sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, otobüslerle karantina altında kalacakları Bolu’daki öğrenci yurduna gönderildi. Polis eskortu eşliğinden Bolu’ya gelen 295 kişi, 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu’na yerleştirildi. Aynı yurda dün akşam saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen 353 Türk vatandaşıyla birlikte karantinada kalan kişi sayısı 648'e yükseldi.

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