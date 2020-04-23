Bolu'da karantina yurdunda '23 Nisan' kutlaması

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<br>Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU'da, Dubai'den gelen 353 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında tutulduğu yurtta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen programla kutlandı.<br>Dün Dubai'den İstanbul Havalimanına gelen 353 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da 14 gün boyunca kalacakları yurda yerleştirildi. Bolu Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü, yurtta kalan vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşaması için kutlama etkinliği organize etti. Yurt personelleri ve güvenlik amacıyla bekleyen polis ekipleri kutlamaya yurdun önünde katılırken, yurtta kalanlar da pencerelerden Türk bayrağı salladı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak İstiklal Marşı okundu. Ardından okunan marşlarla 23 Nisan coşkuyla kutlandı. Yurtta kalanlar, bayraklarını sallayarak marşlara eşlik etti.<br> DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT<br>2020-04-23 22:13:11<br>

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