Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, devrilen traktörden atlayan sürücü Şükrü Akyol yaralandı.<br>Kaza, saat 14.00 sıralarında Çepni köyü mevkiinde meydana geldi. Şükrü Akyol yönetimindeki 14 AK 547 plakalı traktör, orman yolundan tarlaya inerken devrildi. Bu sırada traktörden atlayan sürücü Akyol, yaralandı.<br>İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk geldi. Traktör sürücüsü Şükrü Akyol, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akyol'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-04-25 15:35:16<br>
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