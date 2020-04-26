Bisikletiyle 28 kilometre yol giderek öğrencilerine kitap dağıtıyor Bolu'da sınıf öğretmeni, öğrencilerinin kitaplarını evlerine götürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bisikletiyle 28 kilometre yol giderek öğrencilerine kitap dağıtıyor Bolu'da sınıf öğretmeni, öğrencilerinin kitaplarını evlerine götürüyor

İHA

Bolu'da Adnan Erdem adlı sınıf öğretmeni, bisikletiyle 28 kilometre yol katederek, korona virüs salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerinin hikaye kitaplarını evlerine götürüyor.

Bisikletiyle 28 kilometre yol giderek öğrencilerine kitap dağıtıyor Bolu'da sınıf öğretmeni, öğrencilerinin kitaplarını evlerine götürüyor

Bolu’da Adnan Erdem adlı sınıf öğretmeni, bisikletiyle 28 kilometre yol katederek, korona virüs salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerinin hikaye kitaplarını evlerine götürüyor.
Bolu Gazipaşa İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni olarak çalışan Adnan Erdem, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerinin okuma alışkanlığını kaybetmemeleri için bir proje başlattı. Salgından önce okulda öğrencilerine haftada 2 ya da 3 farklı hikaye kitabı veren Erdem, korona virüs nedeniyle hikaye kitaplarına ulaşamayan öğrencilerinin okuma alışkanlığının devam etmesi amacıyla bisikletiyle yaklaşık 28 kilometre yol katederek 17 öğrencisine her hafta hikaye kitaplarını ulaştırıyor.

Öğretmenlerini dört gözle bekliyorlar
Adnan Erdem’in gelişini dört gözle bekleyen öğrenciler, kapıda karşıladıkları öğretmenlerine okudukları kitapları verdikten sonra yeni kitaplar alıyorlar. Erdem’in özverili davranışı öğrencilerin velilerini de oldukça mutlu ediyor. Projeyle ilgili konuşan Erdem, “Korona virüs tedbirleri kapsamında 13 Mart tarihinden beri okullarımız kapalı. Ben de bu süreci öğrencilerimizin daha rahat bir şekilde atlatmaları amacıyla ne yapabileceğimi düşündüm. Normalde bütün sınıf öğretmeni arkadaşlarımız haftada 2 ya da 3 kere olacak şekilde hikaye kitaplarını çocuklara değiştirir. Öğrencilerimiz evde olunca bu imkandan yoksun kaldılar. Evleri tek tek gezerek her birine haftada 1 hikaye kitabı götürebileceğimi düşündüm ve böyle bir çalışmaya başladım. Sınıfta 23 öğrencim var. Hepsine gitme imkanım olmuyor ama en son 17 öğrencimize ulaştık. Günlük yaklaşık 28 kilometre yol gidiyorum. Çıkış noktasından Mesciler köyü, Küçükberk, Aktaş, Karaçayır, Sümer, Borazanlar ve Sağlık mahallesini dolaştıktan sonra geri geliyorum. Öğrenciler çok memnun kaldılar. Özellikle haftada 1 kere kitap değiştirince ve öğretmen kitabı verince daha etkili oluyor” dedi.

Projeden çok mutlu oldular
Öğretmenlerinin hikaye kitaplarını evlerine kadar götürmesinden dolayı büyük mutluluk yaşayan öğrencilerden 4’üncü sınıf öğrencisi Ecrin Keskin, “Çok güzel bir şey. Ben vaktimi kitapla geçirmeyi seviyorum. Canım sıkılıyor, kitap okuyorum. Hayal gücümü geliştiriyorum. Öğretmenimiz bize kitap verdiği için ona da çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Öğretmenleri okulun eksikliğini aratmıyor
Berkay Aydın isimli öğrenci ise, “Hikayemi okuyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Öğretmenimin kitap getirmesine seviniyorum. Öğretmenim bana hikaye verdiği için çok mutluyum. Okulda olmasam da öğretmenim hikayelerimi getiriyor” şeklinde konuştu.

“Dersten uzaklaşmamalarına vesile oldu”
Erdem’in çocukları için yaptığı fedakarlıktan dolayı memnun olduklarını söyleyen velilerden Sümeyye Aydın da, “Öğretmenimize bu gösterdiği incelikten dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuklar bu süreçte en azından evde tatil anlamından çıkıyorlar. Evde tatil gibi görmüyorlar. Derslerine daha çok özen gösteriyorlar. Öğretmenimiz de büyük bir fedakarlık yaptı. Bu süreçte çocuklarımızı yalnız bırakmadı. Dersten uzaklaşmamalarına vesile oldu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
(Görüntülü) Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Bolu’da devrilen traktörün sürücüsü son anda yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Bolu’da devrilen traktörün sürücüsü son anda yaralı ...
(Görüntülü) Tartıştığı babasının otomobilini yanıcı jel ile ateşe verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tartıştığı babasının otomobilini yanıcı ...
Tartıştığı babasının arabasını ateşe verdi
YEREL HABERLER Tartıştığı babasının arabasını ateşe verdi
Tartıştığı babasının otomobilini yanıcı jel ile ateşe verdi
YEREL HABERLER Tartıştığı babasının otomobilini yanıcı jel ile ateşe ...
Bolu’da, askeri ambulans otomobille çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Bolu’da, askeri ambulans otomobille çarpıştı: 5 ...
Bolu’da, Başkan Özcan’dan çocuklara sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Bolu’da, Başkan Özcan’dan çocuklara sürpriz doğum ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X